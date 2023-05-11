У прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на білоруське видання Флагшток.

Як повідомляє видання, Гомельське обласне управління МНС закуповує послуги із модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області.

Сирени планують встановити у 52 населених пунктах у 8 районах області, переважно у сільській місцевості. Розміщуватимуть на будинках сільрад, дитячих садків, шкіл та колгоспів.

Відповідно до закупівлі, найбільше систем сповіщення планується розташувати в Гомельському, Добрушському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 стали плацдармом російських військ для нападу на Україну. Запустити систему планують до грудня 2023 року.

Зазначимо, 3 квітня у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Видання «Флагшток» опублікувало візуалізацію розташування систем оповіщення про надзвичайні ситуації

Своєю чергою командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові обізнані щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Українські Сили оборони завжди готові до адекватного реагування. Наєв наголосив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Раніше командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що, якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, ЗСУ розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. За його словами, українсько-білоруський кордон зараз – це «суцільні завали та мінні поля». Павлюк зазначав, що наразі загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ немає, пише LB.ua.

Однак, у грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.