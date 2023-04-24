Президент розповів про обороноздатність держави на кордоні з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що згідно з даними української розвідки станом на зараз загроз атаки з боку Білорусі немає. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі, – ред.)) немає», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо обороноздатності регіону та ситуації на кордоні з Білоруссю.

За його словами, під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Однак, детальному розголосу вони не підлягають.

«У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був», – сказав Зеленський.

Зазначимо, 3 квітня у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Своєю чергою командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові обізнані щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Українські Сили оборони завжди готові до адекватного реагування. Наєв наголосив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Раніше командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що, якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, ЗСУ розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. За його словами, українсько-білоруський кордон зараз – це «суцільні завали та мінні поля». Павлюк зазначав, що наразі загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ немає, пише LB.ua.

Однак, у грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.