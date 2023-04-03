У Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни

Українські військові обізнані щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Українські Сили оборони завжди готові до адекватного реагування, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки», – сказав він реагуючи на інформацію про початок перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі.

Наєв наголосив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Зазначимо, що сьогодні у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

«Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни», – йдеться у повідомленні білоруського міноборони.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».

Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан підкреслив, що ядерна війна неприпустима.