Мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися до кордону з Україною

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Як йдеться у повідомленні, Наєв перевірив готовність підрозділів з відбиття можливого нападу агресора на північному напрямку з території Білорусі.

«Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами», – повідомив командувач.

Заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території Білорусі, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

«На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України», – заявив Наєв.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що Росія щонайменше з жовтня 2022 року створює умови для нового найнебезпечнішого способу дій – відновлення вторгнення на північ України, можливо, з метою націлення на Київ. Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента Росії Владіміра Путіна.

Раніше також стало відомо, що Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».