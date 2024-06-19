За даними правоохоронців, чоловік збирав інформацію про стратегічний об'єкт – ТЕЦ «Маріца-Ізток 2»

У Болгарії правоохоронці затримали 23-річного українця, який проник на територію вугільної ТЕЦ країни – «Маріца-Ізток 2», що розташована у Старозагорській області біля міста Гилибово. Затриманого підозрюють у шпигунстві. Про це у середу, 19 червня, повідомила болгарська інформаційна агенція «БГНЕС» із посиланням на заступника міського прокурора Христа Крастева.

У затриманого правоохоронці виявили розвідувальні безпілотники, кілька мобільних телефонів, фотоапаратів, численні сім-карти та карти пам'яті. Чоловіка звинуватили у збиранні розвідувальної інформації, що становить державну таємницю, для іноземної держави.

«Наразі тривають експертизи, щоб встановити, чи насправді він фотографував стратегічний об’єкт, і які саме фото він зробив. Відповідно до постанови Ради міністрів ТЕЦ “Маріца-Ізток 2” є стратегічним об'єктом», – розповів болгарським журналістам заступник міського прокурора Христо Крастев.

Наразі прокуратура міста Гилибово подала до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманий надав свідчення правоохоронцям та розповів, коли він приїхав до Болгарії, звідки та з якою метою. Також слідчі встановлюють коло спілкування чоловіка у Болгарії та місця, які він відвідував на території країни. Крім того, слідчі встановлять чи відповідає дійсності свідчення, які він надав, та чи дійсно чоловік є громадянином України.

За даними «РБК-Україна», «Маріца-Ізток 2» є найбільшою вугільної ТЕЦ Болгарії.

Нагадаємо, у Франції затримали 26-річного українця за підозрою у підготовці до організації терористичного акту. У готельному номері біля аеропорту імені Шарля де Голля виявили матеріали, призначені для виготовлення вибухівки, а також гроші, кілька фальшивих паспортів і вогнепальну зброю.