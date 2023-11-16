Наругу над державним прапором зафіксували камери відеоспостереження

У Бориславі на Львівщині троє місцевих мешканців скинули державний прапор з флагштока, встановленого біля місцевої школи, та підпалили його. Відповідне відео з’явилося у львівських Telegram-каналах. Поліція вже відкрила справу за наругу над державними символами та встановила причетних.

На оприлюдненому відео з камер спостереження видно, як невідомі підійшли до флагштока, скинули державний прапор, після того, як він впав на землю, підпалили його. Інцидент трапився ще 4 листопада близько 23:00, однак про нього стало відомо лише зараз.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що про згадану подію 10 листопада в поліцію повідомив директор школи. Завдяки відео з камер спостереження поліцейські встановили причетних осіб. Ними виявилися двоє 30-річних жінок та 27-річний чоловік – усі місцеві мешканці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами (ч. 1 ст. 338 ККУ). У поліції розповідають, що в одної з жінок вилучили державний прапор, який вона принесла з дому, він був непошкоджений. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Винуватцям загрожує штраф, арешт до шести місяців або позбавленням волі на термін до трьох років.