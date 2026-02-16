Снаряди калібру 155 мм

Новий завод з виробництва вибухових речовин у Гласкоеді (Уельс), який мав стати ключовим елементом нарощування британського виробництва 155-мм артилерійських снарядів для України та потреб НАТО, досі не розпочав роботу, хоча його запуск планували ще влітку минулого року, повідомляє The Guardian.

Підприємство належить компанії BAE Systems – найбільшому оборонному виробнику Європи. Тут мали виготовляти вибухові речовини для артилерійських боєприпасів, що дозволило б у 16 разів збільшити випуск 155-мм снарядів, які є стандартом для артилерії країн НАТО та критично важливі для України.

У BAE Systems підтвердили затримку, пояснивши її тим, що під час будівництва у 2025 році компанія ухвалила рішення подвоїти заплановані потужності заводу. Це вимагало змін у проєкті та перенесення строків введення об’єкта в експлуатацію.

Оборонний аналітик Френсіс Туса зазначив, що затримка заводу серйозно вдарила по планах Альянсу щодо збільшення запасів боєприпасів. За його словами, це створює особливі ризики для британської армії на тлі зростання напруженості у Східній Європі.

Ситуація ускладнюється й тим, що британський уряд вагається щодо збільшення оборонних витрат. Запланований ще восени план інвестицій у британську армію наразі гальмується через брак коштів. Через це вже призупинили кілька великих оборонних програм, зокрема проєкт винищувача Tempest і закупівлю нових військових гелікоптерів, що поставило під загрозу тисячі робочих місць у Йовілі.

За даними видання, наразі BAE виробляє лише 3–5 тисяч 155-мм снарядів на рік. Навіть після обіцяного збільшення у 16 разів це дасть близько 80 тисяч боєприпасів щорічно – суттєво менше, ніж у Німеччині, де концерн Rheinmetall запустив завод, який має забезпечити випуск до 1,1 млн снарядів на рік до 2027 року.

Френсіс Туса попереджає, що без швидкого нарощування виробництва Британія має запасів 155-мм боєприпасів лише на кілька днів активних бойових дій у разі розгортання сил НАТО в Східній Європі або для захисту країн Балтії.

Завод у Гласкоеді є частиною інвестиційної програми BAE на 150 млн фунтів, яка також охоплює об’єкти у Вашингтоні та Редвей-Грін у Чеширі. Наразі саме Гласкоед залишається єдиним незавершеним проєктом. У компанії заявили, що об’єкт уже структурно готовий і перебуває на етапі тестування автоматизованих ліній.

Водночас британський уряд наполягає, що затримка не вплинула на здатність Лондона підтримувати Україну. Наразі там не коментують стан запасів боєприпасів, називаючи такі дискусії вигідними для Кремля.

Раніше ZAXID.NET писав, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав земельну ділянку в Україні для будівництва заводу з виробництва боєприпасів і готовий розпочати роботи.