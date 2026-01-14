Rheinmetall готовий запускати завод в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав земельну ділянку в Україні для будівництва заводу з виробництва боєприпасів і готовий розпочати роботи. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

За його словами, компанія вже має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього підприємства та виконує всі взяті на себе зобов’язання. Пошук відповідної локації тривав певний час, однак наразі ділянку офіційно виділено. Щоправда, перед стартом будівництва Rheinmetall ще має завершити низку організаційних і регуляторних процедур.

Армін Паппергер зазначив, що загалом співпраця між Rheinmetall та Україною розвивається успішно. Компанія є одним із ключових промислових партнерів для Збройних сил України – зокрема у постачанні артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, систем протиповітряної оборони, рішень у сфері космічної розвідки та мобільних польових шпиталів. І це лише частина напрямів співпраці, зауважив Армін Паппергер.

Що відомо про співпрацю з Rheinmetall

У липні минулого року Rheinmetall уклав з урядом України угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Проєкт передбачає повне технічне оснащення підприємства та подальший запуск виробництва. Загальна вартість інвестицій оцінюється приблизно у 100 млн євро.

Компанія вже створила в Україні спільне підприємство з обслуговування бронетехніки та планує локалізувати виробництво бойових машин піхоти Lynx, які наразі проходять випробування в українських військових.

Водночас у серпні 2025 року Паппергер заявляв, що реалізація проєкту в Україні затримується через бюрократичні процедури. За його словами, завод у німецькому Унтерлюсі, який почали будувати майже одночасно, на той момент уже був готовий до технічного запуску, тоді як український проєкт залишався на стадії підготовки.