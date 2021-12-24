30-річна Рената Полянська була родом із Хуста

У чеському місті Плзень померла 30-річна мешканка Хуста Рената Полтавська, яка хворіла на коронавірус. Жінка інфікувалася на початку грудня, її друзі оголосили збір коштів на лікування. Повідомляється, що у закарпатки було 70% ураження легень, лікарям не вдалося її врятувати.

Про смерть заробітчанки із Закарпаття повідомили у групі «Книга пам'яті померлих за кордоном українців» у Facebook. Як зазначається у повідомленні, Рената Полтавська померла у п'ятницю, 24 грудня, у місті Плзень.

Відомо, що друзі закарпатки 10 грудня організували збір коштів для допомоги Ренаті Полтавській, яка лікувалася від ковіду у Чехії. Волонтери повідомляли про важкий стан жінки та про те, що хвороба прогресує. Останні кілька днів закарпатка перебувала у штучній комі.