У Чехії від ковіду померла 30-річна заробітчанка із Закарпаття
У чеському місті Плзень померла 30-річна мешканка Хуста Рената Полтавська, яка хворіла на коронавірус. Жінка інфікувалася на початку грудня, її друзі оголосили збір коштів на лікування. Повідомляється, що у закарпатки було 70% ураження легень, лікарям не вдалося її врятувати.
Про смерть заробітчанки із Закарпаття повідомили у групі «Книга пам'яті померлих за кордоном українців» у Facebook. Як зазначається у повідомленні, Рената Полтавська померла у п'ятницю, 24 грудня, у місті Плзень.
Відомо, що друзі закарпатки 10 грудня організували збір коштів для допомоги Ренаті Полтавській, яка лікувалася від ковіду у Чехії. Волонтери повідомляли про важкий стан жінки та про те, що хвороба прогресує. Останні кілька днів закарпатка перебувала у штучній комі.
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