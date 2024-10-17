Поліція Черкащини документує обставини конфлікту

Поблизу Свято-Михайлівського кафедрального собору у Черкасах 17 жовтня сталася сутичка між вірянами Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, видання «18000».

Відомо, що сутичка виникла після того, як військовий капелан Володимир Рідний поширив повідомлення, що Свято-Михайлівський собор перейшов до ПЦУ. За його словами, храм стане гарнізонним та буде відкритим для військовослужбовців.

У четвер, 17 жовтня, поблизу храму зібралися прихильники УПЦ МП, які виламали ворота та увірвались на територію собору. Після цього між ними та вірянами ПЦУ почалася бійка. Як пише Суспільне, кілька людей звернулися до медиків за допомогою.

На місці також помітили митрополита Феодосія, якому СБУ вручила 4 підозри, серед яких розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Росії.

Місцеві ЗМІ пишуть, що віряни УПЦ МП та митрополит зачинилися у храмі й нікого туди не пускають.

Тим часом поліція Черкащини документує обставини конфлікту.

«До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи», – йдеться у дописі поліції.

Нагадаємо, 14 жовтня у селі Віднів на Львівщині виник конфлікт між православними парафіями на похороні військового. Мешканці Віднова, які належать до парафії ПЦУ, стверджують, що віряни УПЦ МП не впускали похоронний кортеж у церкву, за яку вже давно точаться суперечки.