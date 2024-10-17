Мер Черкас підтвердив затримання працівника прокуратури міста

Державне бюро розслідувань затримали працівника прокуратури, підозрюваного у педофілії за трьома статтями, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора ввечері 16 жовтня. Хоч де саме затримали прокурора, правоохоронці не уточнили, мер Черкас Анатолій Бондаренко 16 жовтня підтвердив затримання працівника прокуратури.

За даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці викрили та задокументували факти протиправної діяльності чоловіка. Розслідування відбувається за трьома статтями:

ч. 2 ст. 155 ККУ – вчинення дій сексуального характеру, вчинені близькими родичами або членами сім’ї чи піклувальниками про неповнолітніх;

1 ст. 156 ККУ – розбещення дітей;

ч. 3 ст. 156-1 – повторне домагання дитини для сексуальних цілей.

«У ході досудового розслідування 16.10.2024 за участі прокурорів Генеральної інспекції слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Працівника прокуратури викрили за оперативного супроводу Кіберполіції. Зазначимо, правоохоронці не уточнили, де саме затримали прокурора. Втім, того ж дня, 16 жовтня, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про затримання працівника прокуратури, якого помітили поблизу 17 школи міста.