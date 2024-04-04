45-річний педофіл у залі суду

Гамбурзький окружний суд Німеччини засудив до восьми років ув’язнення німецького чиновника, який вчинив сексуальне насильство над двома дітьми з родини українських біженців. Чоловік, який допоміг родині втекти від російсько-української війни, залякував дітей, вимагаючи сексуальної близькості, повідомила німецька газета Welt у четвер, 4 квітня.

За даними слідства, з березня 2022 року по квітень 2023 року німецький чиновник, якому на той момент було 43 роки, вчиняв сексуальне насильство над двома хлопчиками з сім’ї українських біженців. Спочатку чоловік називав себе їхнім «захисником», а потім почав шантажувати та вимагати близькості з 9-річним та 11-річним українцями.

Чиновник протягом кількох місяців знущався з дітей. Зокрема, протягом кількох днів у власній машині дорогою до німецького Франкфурта-на-Майні чоловік чіплявся до хлопчиків, пропонував зробити йому масаж та фотографував свої дії. Коли діти відмовилися задовольняти чиновника, він почав їм погрожувати.

Сторона обвинувачення зазначила, що чоловік шантажував родину, погрожуючи депортацією. Сам чиновник визнав більшу частину обвинувачень, через що дітям не довелося давати показів перед судом.

Крім того, під час слідства правоохоронці з’ясували, що чиновник з листопада 2021 року по квітень 2023 року кілька разів скоював сексуальне насильство проти хлопчиків від шести до дев’яти років під час своєї подорожі до Таїланду. Під час обшуків у помешканні чоловіка виявили 783 зображення та шість дитячих порнографічних відео.

Педофіла засудили на вісім років позбавлення волі за статтями про сексуальне насильство та виробництво дитячої порнографії. Через те, що чоловік зізнався у своїх діях, суд пом’якшив йому покарання.