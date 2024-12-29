У Чернівцях 1 січня святкуватимуть Маланку
Графік святкування оприлюднили в ГО «Кафедра Буковини»
У Чернівцях 1 січня влаштують святкову Маланку. Графік святкування оприлюднили в громадській організації «Кафедра Буковини». До забави запрошують долучитися усіх бажаючих. Розпочнеться святкування Маланки о 18:00.
Організаторами заходу є члени громадської організації «Кафедра Буковини». Водіння Маланки стартує на Соборній площі і пройде центром міста, повідомляє «Молодий Буковинець».
Маршрут святкового дійства
Також оприлюднили розклад святкування:
- 18:00 – старт на Соборній площі;
- 18:30 – зупинка біля ялинки на вулиці Ольги Кобилянської;
- 19:30 – завершення біля Чернівецького муздрамтеатру у кав’ярні «Бакара».
Додамо, що Маланка – це святково-театралізоване дійство. За даними Вікіпедії, це українське народне і церковне свято, вечір напередодні Нового року та дня святого Василія Великого. Окрім того, це новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. Святкування Маланки походить від стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. У XXI столітті святкування Маланки, в автентичному вигляді, збереглося переважно у селах Галичини, Буковини та Поділля. На Буковині Маланку називають «Переберія». Свято закінчується купанням у річці. В Маланку перевдягається хлопець, який водить козу.