У Чернівцях працівникам міськради заборонили користуватися соціальними мережами Telegram і Viber. Таке рішення ухвалили задля безпеки держави, а відповідне розпорядження підписав міський голова Роман Клічук.

Згідно з документом, заборона стосується усіх працівників Чернівецької міської ради, комунальних підприємств і департаментів. Телеграмом і вайбером не можна користуватися не лише на службових комп’ютерах і ноутбуках – під заборону потрапили також і персональні телефони та планшети. Однак заборона поширюється тільки на службову комунікацію. Для особистого спілкування з друзями та рідними зазначені месенджери – не забороненні.

У розпорядженні міського голови зазначено, що причина такого рішення – потенційні загрози для інформаційної безпеки країни та міста. У міській раді ZAXID.NET уточнили, що відповідне рішення їм рекомендували прийняти правоохоронні органи Буковини. Водночас обмеження не поширюються на використання телеграму для інформування громадян про борги до міського бюджету чи висвітлення діяльності міської ради.

Нагадаємо, що з вересня 2024 року військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати й використовувати телеграм на службових пристроях. У жовтні 2024 року заборонили користуватися телеграмом для службових потреб і працівникам Львівської ОВА.

Додамо, нещодавно журналісти з’ясували, що інфраструктуру телеграму обслуговують пов'язані з ФСБ компанії. Російські спецслужби можуть отримувати дані про користувачів цього месенджера без фізичного доступу до їхніх пристроїв.

Водночас месенджер Viber належить до Rakuten Group, яка є японською комерційною компанією і входить до правового та податкового електронного простору «Дія.City». Варто зазначити, що в Україні більше ніде офіційно не забороняли користуватися вайбером. Таке розпорядження в Чернівцях прийняли вперше.