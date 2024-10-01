Після обробки чернівчан просять два дні не відвідувати парки

У Чернівцях комунальники два парки оброблятимуть від кліщів спеціальною акарицидною сироваткою. Після обробки жителів міста просять два дні не відвідувати території. Провести акарицидні заходи запланували на 2 жовтня.

Від кліщів оброблятимуть парки імені Шевченка та «Жовтневий», повідомили в Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради у вівторок, 1 жовтня.

За інформацією департаменту, парки оброблятимуть акарицидною отрутою. Ця сполука є безпечною для людей. Однак, вона може спричинити негативні наслідки для алергіків, або людей, які страждають на астму. Також акарицидна сироватка може бути небезпечна для домашніх тварин. Тому комунальники радять 3 та 4 жовтня парки, які оброблятимуть напередодні, не відвідувати.

Додамо, що в Чернівецькій громаді щороку проводять акарацидну обробку, щоб не допустити виплід кліщів та мінімізувати ризик укусів мешканців. Парки обприскують двічі – це весною та восени, коли кліщі найбільше активізуються. Обробку проводитимуть із дотриманням усіх вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умов (в суху погоду, при температурі повітря не менше +10°С).

В Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради також зазначили, що при дощі обробку парків перенесуть на інший день. Про це жителів міста попередять додатково.