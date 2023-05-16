У Чернівецькій громаді налічується 16 цвинтарів

Чернівецька міська рада об'єднала усі кладовища громади в одне підприємство і розпочала створення єдиної електронної бази поховань. Все це для того, щоб зрозуміти, скільки ще залишилося вільних площ для нових могил, а також для належного догляду за існуючими.

Зараз в Чернівецькій громаді є 16 кладовищ. Догляд за ним доручили комунальному підприємству «Спецкомбінат». Про нове рішення повідомили в Чернівецькій міській раді.

«Роботи дуже багато, починати ми будемо з інвентаризації цих кладовищ та елементарного прибирання. Потім візьмемося за оформлення документів земельних ділянок. Тому що будь-які дії на ділянках поховань мають бути узгодженні з підприємством-утримувачем, навіть елементарне – залиття опалубки чи встановлення кам'яної фігури. На жаль, немає архівної єдиної бази по кладовищах. Цим процесом будуть теж займатися окремо, все треба перевести в електронний вигляд, щоб ми розуміли скільки є вільних ділянок», – повідомив директор МКП «Спецкомбінат» Сергій Кузнецов.

Наразі в громаді є 16 кладовищ. Деякі з цвинтарів вже закриті, тобто там заборонене будь-яке поховання, деякі з них напівзакриті. Центральне кладовище Чернівці – відкрите і поховання там відбуваються за зверненнями від жителів обласного центру.