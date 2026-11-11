На місці працюють рятувальники та поліція

У середу, 11 листопада, сили ППО знищили над Чернівцями російський реактивний безпілотник. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено цивільне підприємство харчової промисловості. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

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«До ліквідації наслідків залучили всі екстрені служби. Обійшлося без жертв і постраждалих», – додав посадовець.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи СБУ та національної поліції. За словами Руслана Осипенка, правоохоронці документують злочин, після чого матеріали отримають кваліфікацію за Кримінальним кодексом. Наразі триває розслідування.

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Додамо, що тривогу в Чернівецькій області оголосили о 10:45. Повітряні сили ЗСУ о 10:51 повідомили, що реактивний безпілотник рухається в напрямку обласного центру. За даними телеграм-каналу «Хороші Чернівці», роботу ППО та вибух в місті чули приблизно об 11:00.

Додамо, що 10 листопада видання «Укрінформ» з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія планує завдавати ударів по об'єктах харчової промисловості. Йшлося, зокрема, про підприємства зберігання і переробки сільськогосподарських культур, а також по складській інфраструктурі.