У Чернівцях з балкона 7 поверху багатоповерхівки вистрибнула жінка. Чернівчанка померла під час надання їй медичної допомоги. В поліції повідомили ZAXID.NET, що жінці було 48 років. Наразі триває розслідування.

Про випадок, який стався увечері 19 червня, в поліцію повідомили мешканці однієї із багатоповерхівок Чернівців. Люди також викликали бригаду швидкої допомоги, адже потерпіла ще була жива. На місце події направили правоохоронців, повідомили в поліції ZAXID.NET.

Поліцейські з’ясували, що жінка випала з балкона 7 поверху. Їй було 48 років. Медики намагалися врятувати постраждалу, однак вона померла під час надання медичної допомоги.

Поліцейські за фактом смерті людини порушили кримінальну справу за ст. 115 КК України. Наразі з'ясовують всі обставини події. Однією із версій є самогубство.