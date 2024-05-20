В Чернівцях з вікна лікарні вистрибнув чоловік. Він загинув на місці від отриманих травм. Попередньо, це пацієнт, який тривалий час лікувався в цьому закладі. Поліції порушила кримінальне провадження.

Нещасний випадок трапився 17 травня. Про чоловіка, який вистрибнув з вікна лікарні і розбився на смерть, в поліцію повідомили працівники медзакладу. Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що загинув 41-річний житель Чернівців.

«Чоловік перебував в лікарні на лікуванні. Він вистрибнув з вікна третього поверху», – розповіла ZAXID.NET речниця управлінні поліції Буковини Кароліна Маришева.

В поліції також повідомили, що пацієнт загинув на місці від отриманих травм і до приїзду правоохоронців. В медзакладі зазначили, що він покінчив життя самогубством.

Правоохоронці направили тіло загиблого на судомо-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою "самогубство").