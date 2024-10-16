У Чернівцях вночі з балкона 6 поверху випала жінка. На місце події викликали поліцію і медиків швидкої допомоги, однак лікарі лише констатували смерть чернівчанки. Поліцейські розслідують обставини трагічного випадку.

Трагічний випадок у Чернівцях стався вночі 15 жовтня. До поліції зателефонували мешканці одного із багатоквартирних будинків і повідомили, що з висоти випала жінка. На місце приїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що чернівчанка випала з балкона квартири на 6 поверсі. Бригада швидкої допомоги констатували смерть буковинки.

Речниця Нацполіції у Чернівецькій області Кароліна Маришева зазначила ZAXID.NET, що загиблою є пенсіонерка віком 70 років. Її тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Як зазначила речниця поліції, правоохоронці кваліфікують цю подію за ст. 115 КК України з приміткою «самогубство».