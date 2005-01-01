У Чернівцях за три дні випала півмісячна норма опадів

СуспільствоОлег Костюк, 14 червня2590

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У Чернівцях за три дні - з 12 по 14 червня - випала півмісячна норма опадів, і негода в місті триває. Про це пише місцевий сайт molbuk.ua з посиланням на Чернівецький обласний гідрометцентр.

Станом на 9:00 четверга в Чернівцях випало вже 30 мм опадів, але до вечора, заявляють синоптики, цей показник буде значно більшим, у результаті місто - з урахуванням останніх декількох днів - може вийти на місячну норму опадів - 88 мм.

Через дощі в місті підтоплено цілу низку вулиць, під водою опинилися також залізничні колії на вокзалі.

Нагадаємо, раніше надзвичайники попередили про підняття рівня річок на Львівщині та можливі паводки, особливо у гірських районах.

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