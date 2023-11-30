Гроші на нову систему витратили з міського бюджету

В Чернівцях закупили нову автоматизовану систему вуличного освітлення. Технологія дозволяє керувати освітленням дистанційно на різних ділянках та вулицях і зменшує енергозатратність. На нову систему витратили 4,3 млн гривень з міського бюджету.

В диспетчерському пункті комунального підприємства «Міськсвітло» встановили нову систему керування зовнішнім освітленням міста. Реалізовували цей проект півтори року. Автоматизовану систему керування вуличного освітлення розробили спеціально для Чернівці.

За словами керівника комунального підприємства «Міськсвітло» Андрія Шалєєва, стара система була не ефективна, під час її роботи постійно виникали збої, повідомило чернівецьке видання «Молодий буковинець».

«Стара програма керування зовнішнім освітленням потребувала заміни. Одні лінії освітлення вмикалися, а інші вимикалися, були постійні збої. Наприкінці весни встановили нову систему керування. Також об’єднали в систему усі лінії зовнішнього освітлення у місті, селах Чорнівці та Коровії. Тепер у нас кожна шафа вмикається дистанційно. Якщо раніше лінії вмикалися з різницею до пів години, то зараз це різниця у хвилинах. Тобто вуличне освітлення усього міста, Чорнівки й Коровії вмикається одночасно і за графіком, який є на нашій Facebook-сторінці. Ми бачимо лінії, які працюють і не працюють. Відповідно, можемо дистанційно керувати мережами зовнішнього освітлення на сучасному рівні», – розповів Андрій Шалєєв.

Завдяки системі, монтери «Міськсвітла» можуть самостійно керувати мережею під час ремонтних робіт. Працівники, які виїжджають на поломки, самі вимикають освітлення за допомогою додатку, який встановлений на планшети чи робочі телефони.

«Раніше під час проблем із вуличним освітленням монтери виїжджали на лінію, телефонували диспетчерам, щоб лінію вимкнули під час ремонту, а потім ввімкнули. Тепер це можна зробити дистанційно. Для цього наші працівники використовують одразу на місці ремонту нову систему, встановлену на планшети або мобільні телефони», – пояснив Андрій Шалєєв.

Така сучасна система суттєво економить не лише час працівників комунального підприємства, але й кошти, які затрачалися на пальне для виїздів на ремонт поломки.