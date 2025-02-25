Стоянки перебуватимуть на балансі КП «МіськШЕП»

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради затвердив перелік майданчиків для платного паркування. До цього списку також увійшли дві нові парковки, які розташовані в центрі міста. Усі стоянки закріпленні за комунальний підприємством «МіськШЕП» і працюватимуть з понеділка по п’ятницю.

Рішення про затвердження нових платних парковок прийняли 25 лютого під час засідання виконавчого комітету. На розгляд винесли проєкт списку усіх майданчиків для паркування. Їх в Чернівцях тепер буде 32. До списку також потрапили дві нові парковки.

Це ділянки в центрі міста:

майданчик на вул. Героїв Майдану, ділянка від Кафедральної до М. Гакмана з обох боків;

майданчик на вул. Головнів, ділянка від Т. Шевченка до Кафедральної (непарна сторона).

Усі стоянки будуть на балансі комунального підприємства «МіськШЕП». Працюватимуть вони як і решта парковок – з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00. Фахівці комунального підприємства розроблять тарифи та передадуть їх на затвердження. Незабаром комунальники візьмуться за облаштування паркувальних майданчиків.

Додамо, що наразі тариф на паркінг залежно від зони паркування складає від 10 до 20 грн за одне місце.