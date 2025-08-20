У Чернівецькій області зафіксували один випадок захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus (XFG). На нього захворів місцевий житель, який наразі отримує необхідне лікування. Про це у фейсбуці повідомила 20 серпня головна державна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.

Випадок захворювання на новий штам підтвердили в місцевій лабораторії. Це підваріант Омікрону, який поширюється дуже швидко, тож кількість випадків може швидко зрости.

Додамо, за даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, в області вже зареєстрували 23 випадки Covid-19, серед яких – 6 дітей. Тижнем раніше було лише 4 випадки. Захворюваність на ГРВІ зросла майже на 9%, всього за тиждень – 912 випадків, майже половина з них – діти.

Медики радять: якщо з’явився кашель, нежить чи температура – варто звернутися до лікаря і самоізолюватися, щоб не заразити близьких. Особливо уважними варто бути літнім людям, вагітним і тим, хто має хронічні хвороби або зайву вагу – для них Stratus може бути серйозною проблемою.