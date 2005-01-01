У Червонограді суд зробив усне зауваження багатодітній матері за запуск салюту

Червоноградський міський суд зробив усне зауваження жінці, яка під час новорічних свят запустила в центрі міста салют та кілька петард. В опублікованій 16 січня постанові суду вказано, що 4 січня правоохоронці склали на жінку протокол, оскільки вона порушила правила використання піротехнічних засобів.

Відомо, що сам інцидент стався о 17:30 поблизу Вічевої площі. Під час судового засідання вона підтвердила, що того вечора кидала петарди та запускала салют і повністю визнала свою вину. Окрім цього жінка додала, що виховує чотирьох дітей, і, схоже, суд врахував це як пом'якшувальну обставину.

За запуск піротехніки жінку мали б оштрафувати, однак зваживши на обставини злочину та сімейний стан порушниці, суд обмежився усним попередженням.

Зазначимо, що самі правоохоронці пояснюють, що рідко складають протоколи за такі адмінпорушення, оскільки часто петарди кидають діти (і у таких випадках поліція їм робить зауваження), або ж немає свідків, які можуть розповісти детальніше про порушення.

Однак цю жінку згодом таки оштрафували, хоч і за трішки інше порушення: наступного дня після запуску салюту правоохоронці виявили, що вона також торгує піротехнікою. Цю справу передали до того ж Червоноградського міського суду, але розглядав її інший суддя.

У підсумку за торгівлю піротехнікою жінку оштрафували на 595 грн, вилучивши у неї 40 петард, 50 салютів, 50 бенгальських вогнів, дві римські свічки та два метелики (усе це згодом мають знищити).