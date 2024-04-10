Мобільний центр крові працюватиме з 09:00 до 12:00

У четвер, 11 квітня, у Львові працюватиме мобільний центр крові. Він стоятиме біля Оперного театру з 09:00 до 12:00. Львів'ян та гостей міста запрошують здати кров. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Перший в Україні повноцінний мобільний центр крові – це автобус, обладнаний усім необхідним, щоб безпечно та комфортно здати кров. Забір здійснюватимуть фахівці міського центру служби крові Першого медичного об’єднання Львова. Також донорів пригощатиме ресторан хорошого настрою «П'ятниця». Також всі донори отримають у подарунок квитки на виставу в Оперному театрі.

Зареєструватись та обрати зручний час можна за посиланням. Донорів просять приходити саме в обраний час, щоб уникнути черг. Перш ніж реєструватися, важливо переконатися, що не має абсолютних чи тимчасових протипоказань до донорства. Важливо правильно підготуватися до процедури, щоб зберегти гарне самопочуття.

Мобільний центр крові має п'ять ліжок для донорів та зручне місце для відпочинку до та після процедури. Є міні-лабораторія та локація для консультування з лікарем. На виїзді автобуса крові працює четверо кваліфікованих медиків, які супроводжують донорів упродовж усього процесу: від підготовки здачі крові до післяпроцедурного періоду. Для зберігання крові пацієнтів є спеціальний холодильник.

«Ми робимо все можливе, щоб зробити процес донорства максимально зручним та безпечним для кожного учасника. Приєднуйтесь до нас у цей день, адже одна донація може врятувати до трьох життів», – наголошують організатори.

Проект «Твоя кров. Моє життя. Наша перемога» реалізується спільно у партнерстві Першого медичного об'єднання Львова, ГО «Народна самооборона Львівщини», ДонорUA та ГО «Ветеран Медіа».