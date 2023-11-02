Львівські медики стали донорами крові для своїх пацієнтів
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 листопада
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У четвер, 2 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Донори теж герої. За тобою – три життя»: медики Другого медоб’єднання Львова здали кров для своїх пацієнтів.
- Знову проїзний. У Малехові відкрили рух транспорту через відремонтований міст, автобуси курсують за звичним маршрутом.
- Повернути церкві. Львів звернувся до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з закликом зберегти територію Митрополичих садів, яка споконвіку належала церкві.
- Львів закликає ЮНЕСКО вилучити російське місто з Мережі креативних міст. Йдеться про Великий Новгород.
- Дерев у місті побільшає. На вулиці Пилипа Орлика, на схилі біля лікарні святого Миколая, саджають сакури, клени, граби, платани, черемхи.
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