У четвер, 2 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

«Донори теж герої. За тобою – три життя»: медики Другого медоб’єднання Львова здали кров для своїх пацієнтів.

Знову проїзний. У Малехові відкрили рух транспорту через відремонтований міст, автобуси курсують за звичним маршрутом.

Повернути церкві. Львів звернувся до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з закликом зберегти територію Митрополичих садів, яка споконвіку належала церкві.

Львів закликає ЮНЕСКО вилучити російське місто з Мережі креативних міст. Йдеться про Великий Новгород.

Дерев у місті побільшає. На вулиці Пилипа Орлика, на схилі біля лікарні святого Миколая, саджають сакури, клени, граби, платани, черемхи.

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