Із 2024 року львівʼяни будуть отримувати окремі платіжки за послуги вивезення сміття

У Львові створили єдиного комунального адміністратора із вивезення відходів, який буде посередником між компаніями, що безпосередньо вивозять сміття, та мешканцями будинків. 2 листопада депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу, якою перейменували ЛКП «Північна вежа» на «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами».

ЛКП «Північна вежа» створили у 2020 році й зареєстрували в Зашкові. Воно займалося збиранням відходів, хоча не мало на балансі обʼєктів нерухомості. 2 листопада депутати львівської міської рали перейменували КП «Північна вежа» у ЛКП «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» та надали йому повноваження єдиного управлінця побутовими відходами.

Безпосереднім вивезенням та збором сміття й надалі будуть займатися приватні та комунальні перевізники, втім мешканці будуть укладати договір із ЛКП, яке адмініструватиме вивезення сміття за єдиним тарифом, який затвердять пізніше. Мешканці будуть отримувати окрему квитанцію за послугу вивезення сміття.

Міська рада ще має створити і затвердити штат комунального підприємства та сформувати загальну базу даних споживачів. Повноцінно ЛКП запрацює на початку 2024 року.