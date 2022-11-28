У Чорне море вийшов носій ракет із вісьмома «Калібрами» на борту

Уперше за кілька днів Росія випустила в Чорне море корабля-носія крилатих ракет «Калібр». Це може свідчити про підготовку нових ракетних ударів по Україні.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, на бойове чергування в Чорне море вийшов корабель, який несе на борту вісім ракет «Калібр».

За її словами, що окупанти готуються до нових ракетних ударів, а в пунктах дислокації перебувають інші ракетоносії, які можуть вийти на позиції протягом кількох годин.

«Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати. Початок тижня може ознаменуватись новими ракетними ударами», – сказала Наталія Гуменюк.

Зазначимо, що за даними української розвідки, росіяни будуть продовжувати масовані ракетні атаки по Україні. Однак для підготовки наступного подібного удару Росії знадобиться близько тижня. У вечірньому відеозверненні за 27 листопада президент Володимир Зеленський попередив про складний наступний тиждень і закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

Нагадаємо, оастаннє Росія завдала чергового масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України 23 листопада, випустивши 67 ракет. Через це всі регіони України тимчасово залишилися без електропостачання, також загинули 10 людей.