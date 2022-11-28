У Чорне море вперше за кілька днів вийшли носії російських ракет
Українців закликають цього тижня не ігнорувати повітряні тривоги
Уперше за кілька днів Росія випустила в Чорне море корабля-носія крилатих ракет «Калібр». Це може свідчити про підготовку нових ракетних ударів по Україні.
Як повідомила в ефірі національного телемарафону речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, на бойове чергування в Чорне море вийшов корабель, який несе на борту вісім ракет «Калібр».
За її словами, що окупанти готуються до нових ракетних ударів, а в пунктах дислокації перебувають інші ракетоносії, які можуть вийти на позиції протягом кількох годин.
«Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати. Початок тижня може ознаменуватись новими ракетними ударами», – сказала Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, оастаннє Росія завдала чергового масованого ракетного удару по критичній та цивільній інфраструктурі України 23 листопада, випустивши 67 ракет. Через це всі регіони України тимчасово залишилися без електропостачання, також загинули 10 людей.