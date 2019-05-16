У дерев’яному будинку на Яворівщині згорів його власник

Будинок згорів дотла

У Яворівському районі на Львівщині згорів дерев’яний будинок. Пожежники на місці згарища виявили тіло власника.

Пожежа виникла 15 травня о 02:38 в с. Воля-Добростанська.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями та повністю охопив будинок», ‒ розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини.

Вогонь загасили о 04:05, однак будинок згорів повністю.

В одній з кімнат виявили тіло чоловіка. Це власник будинку 1965 року народження. Обставини події встановлюються.