У дерев’яному будинку на Яворівщині згорів його власник
Суспільство — Орися Шиян, 16 травня3240
Будинок згорів дотла
У Яворівському районі на Львівщині згорів дерев’яний будинок. Пожежники на місці згарища виявили тіло власника.
Пожежа виникла 15 травня о 02:38 в с. Воля-Добростанська.
«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями та повністю охопив будинок», ‒ розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини.
Вогонь загасили о 04:05, однак будинок згорів повністю.
В одній з кімнат виявили тіло чоловіка. Це власник будинку 1965 року народження. Обставини події встановлюються.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter