Христина з лікарні вже поїхала додому

Хірурги центру дитячої медицини [лікарня «Охматдит»] успішно прооперували 9-річну дівчинку зі Сколе Львівської області, яка від народження терпіла нудоту, періодичний біль у животі. Лікували одне захворювання, а виявилося, що в дитини зовсім інше.

До львівської лікарні Христина приїхала зі скаргами на періодичний біль у животі, нудоту. Батьки дівчинки розповіли, до донька ще зовсім у малому віці мала ці симптоми. Лікарі, до яких вони звернулися, поставили діагноз: дискінезія жовчного міхура. І всі ці роки лікували саме це захворювання, хоча полегшення не наступало, періодичний біль та нудота не зникали.

Нещодавно дівчинка отруїлася та потрапила до місцевої лікарні. У дитини трималася висока температура, тож лікарі скерували її на УЗД. Під час ультразвукової діагностикиі у дівчинки виявили вроджений гідронефроз 2-3 ступеня та порадили звернутися до спеціалістів львівського «Охматдиту», повідомили в лікарні.

Гідронефроз, як пояснили в лікарні, – це прогресуюче хронічне розширення ниркових балій та чашок, що призводить до порушень відтоку сечі, до стискання ниркових канальців, порушення кровотоку всередині ураженого органа та відмирання його тканин.

Львівські спеціалісти дообстежили дівчинку і прооперували. Операція пройшла успішно. Після оперативного втручання дівчинка деякий час мала стенти, які згодом забрали. Урологи пояснили, чому дитині тривалий час дошкуляв біль, нудота і дискомфорт.

«У моменти, коли Христина, до прикладу, більше пила чи мала супутні захворювання, звуження сечовивідних шляхів проявлялося найбільше. Тобто, нирку роздувало і дитині було боляче. До нас дівчинка потрапила саме в момент загострення і саме тоді на УЗД легше було побачити це звуження», – повідомив уролог Ігор Гримак.

Дівчинку з лікарні вже виписали додому. Їй нарешті перестали дошкуляти нудота, більу животі, які вона терпіла дев’ять років.