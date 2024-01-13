Вогонь охопив 50 м² площі ТРЦ

У Києві в торгово-розважальному центрі «Космополит», розташованому у Солом’янському районі, спалахнула пожежа, внаслідок чого довелося евакуювати приблизно 200 відвідувачів центру. Внаслідок пожежі постраждало троє людей, серед яких – восьмирічна дівчинка, повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 13 січня.

За попередньою інформацією, загоряння сталося на четвертому поверсі ТРЦ у дитячій кімнаті. На місце події прибули екстрені служби, з торговельного центру евакуювали приблизно 200 відвідувачів.

«До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ “Космополит”: жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

Станом на 18:15 пожежу в ТРЦ ліквідували. За даними прес-служби ДСНС, вогонь охопив площу приблизно 50 м². На місці працювали 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.