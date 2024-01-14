Вогонь охопив 50 м² площі торгово-розважального центру

Пожежа в торгово-розважальному центрі «Космополит» у Києві, розташованому у Солом’янському районі, спалахнула внаслідок умисного підпалу, який здійснив семирічний хлопчик. Про це 14 січня повідомила поліція Києва.

Інформація про пожежу в ігровій кімнаті ТРЦ надійшла правоохоронцям ввечері 13 січня. Під час огляду місця події і відео з камер спостереження поліцейські встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив семирічний хлопчик – відвідувач парку розваг.

Обставини підпалу та мотивація хлопчика не уточняється. Наразі батьки разом із дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показань. Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. У поліції закликають громадян спілкуватися зі своїми дітьми та роз’яснювати їм правила поводження з вогнем і легкозаймистими матеріалами.

Нагадаємо, 13 січня у Соломʼянському районі столиці в одному з приміщень ТРЦ «Космополіт» сталося загоряння. Пожежу на площі 50 м² ліквідували, із ТРЦ евакуювали близько 200 людей. Зі скаргою на отруєння димом звернулися двоє дорослих і дитина.