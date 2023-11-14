Правоохоронці затримали двох братів, які напали на перехожого

У західному районі Дніпра двоє чоловіків кинули гранату поблизу проїжджої дороги. Боєприпас здетонував біля чоловіка, із яким у зловмисників виник майновий конфлікт, після чого постраждалого госпіталізували, повідомили у вівторок, 14 листопада, у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків на авто Lexus здійснили напад на перехожого 13 листопада, приблизно о 14:00. Інцидент стався на проспекті Свободи у Новокодацькому районі міста.

«Невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці розпочали спецоперацію із затримання правопорушників. Чоловіки намагалися втекти від поліції та під час погоні викинули з автомобіля ще одну гранату Ф-1, яка не здетонувала. Окрім того, зловмисники викинули пістолет Макарова, імовірно, щоб позбутися доказів злочину.

Попри намагання чоловіків, правоохоронці затримали у центральній частині міста, на вул. Павлова. Зловмисниками виявилися 47-річний та 53-річний брати, у яких виник майновий конфлікт із постраждалим, пов’язаний із невиплатою боргу.

За фактом нападу до ЄРДР було внесено відомості за ч. 2 ст. 15 ККУ, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ(замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами). Триває розслідування.