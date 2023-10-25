Чоловік підклав гранату у будинок судді

Суд на Івано-Франківщині визнав винним у замаху на суддю місцевого мешканця, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. За спробу вбити суддю чоловік отримав 10 років позбавлення волі, повідомили у середу, 25 жовтня, у прес-службі Івано-Франківської прокуратури.

Прокурори звинуватили 46-річного прикарпатця у спробі вбивства судді одного з районних судів Івано-Франківщини. Чоловік намагався вбити суддю, який вів його справу у серпні 2020 року.

Чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, а суддя, на якого він скоїв замах, був головуючим у черговій справі щодо нього. Щоб уникнути покарання, відтермінувати вирок та залякати інших правоохоронців, він вирішив скоїти вбивство.

«Правопорушник слідкував за ним та встановив місце проживання. Вночі спільно із невстановленою особою закріпив перед гаражем судді вибуховий пристрій – гранату типу “Ф-1”, який повинен був вибухнути під час відкриття гаражних ролетів. Однак, вибуховий пристрій не здетонував, а був виявлений потерпілим і знешкоджений вибухотехніками», – повідомили у прокуратурі.

Наприкінці 2021 року зловмисника затримали правоохоронці. З того моменту він перебував під вартою, а йому оголосили про підозри за ст. 379 ККУ (посягання на життя судді) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з вибуховими речовинами). 25 жовтня 2023 року суд визнач його винним за двома статтями та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.