Також чоловік незаконно зберігав цілий арсенал зброї

На Закарпатті викрили і затримали 38-річного голову місцевої громадської організації, який інсценував замах на своє вбивство. Також чоловік незаконно зберігав цілий арсенал зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це у середу, 25 жовтня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Йдеться про інцидент, який трапився 24 жовтня на одній із АЗС області. Того дня 38-річний голова місцевої громадської організації повідомив до поліції про виявлення гранати на днищі свого автомобіля. Поліцейські-вибухотехніки, які виїхали на місце події, обстежили транспортний засіб та знешкодили бойову гранату. Після цього слідчі та оперативники розпочали зʼясування всіх обставин злочину. Правоохоронці встановили, що до події причетний сам заявник.

«Відомо, що напередодні ввечері фігурант заїхав на одну з СТО в Ужгородському районі, де скористався підйомником та самостійно прикріпив гранату до свого авто. І вже наступного дня, приїхавши на заправку, повідомив правоохоронців про нібито замах на його життя», – повідомили деталі у поліції Закарпаття.

Після цього правоохоонці провели обшуки за місцем проживання та в транспортних засобах затриманого. В одному з авто виявили цілий арсенал бойової зброї. А саме: автомат Калашникова з глушником, кулемет, понад 200 набоїв різного калібру, гранати, запали до них та магазини до пістолета. В іншому автомобілі знайшли пістолет ПМ та штик-ніж. А в будинку підозрюваного поліцейські виявили гвинтівку з підствольним гранатометом, клинок, мачете, приціл до ручного протитанкового гранатомета та глушник. Усе слідчі вилучили. Оперативники наразі встановлюють походження цієї зброї.

38-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 263 та ст. 383 Кримінального кодексу України). У скоєному затриманий зізнався. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.