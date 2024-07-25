Лікар у Дніпрі виписав 1,6 тис. фальшивих рецептів

У Дніпрі правоохоронці викрили сімейного лікаря на шахрайстві. За даними слідчих, виписавши неіснуючим пацієнтам 1,6 тис. фальшивих е-рецептів, лікар зі спільниками завдали державі збитків на понад 1 млн грн. Про це у четвер, 25 липня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, у Дніпрі сімейний лікар розробив шахрайську схему заволодіння бюджетними грошима. Для цього залучив своїх знайомих. Вони вносили фейкові дані про пацієнтів до електронної системи eHealth. Використовуючи для цього вигадані анкетні дані, а також дані померлих людей. Потім фальшивим пацієнтам фігуранти виписували електронні рецепти на ліки.

«Після цього підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для погашення рецептів та отримання грошових коштів в якості компенсації згідно з державною програми «Доступні ліки», – йдеться у повідомленні.

Таким чином протягом двох років підозрювані сфальсифікували понад 1,6 тис. електронних рецептів та незаконно отримали понад 1 млн грн з державного бюджету.

Правоохоронці провели обшуки на робочих місцях та у помешканнях підозрюваних. Під час слідчих дій у них вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти.

Всім трьом затриманим повідомили про підозри у шахрайстві та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України).

Крім того, прокурори працюють над позбавленням ліцензій аптек, причетних до вчинення кримінального правопорушення.