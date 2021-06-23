Йдеться про підприємства, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, поверхневих чи підземних вод

Міськрада Дніпра зобов’язала місцевих підприємців до кінця 2021 року встановити спеціальні станції моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон та за станом стічних вод у каналізаційні мережі міста.

Відповідне рішення ухвалили під час 8-ї сесії Дніпровської міської ради.

Йдеться про майже 600 підприємств, установ та організацій, діяльність яких призводить чи може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, поверхневих чи підземних вод.

Рішенням також визначені уповноважені щодо моніторингу шкідливих викидів в атмосферне повітря і воду на визначених підприємствах. Нагляд здійснюватимуть комунальні підприємства «Екополіс» та «Дніпроводоканал».

Станції моніторингу приєднають до електричних мереж та системи ситуаційного відеоспостереження міста.

«У разі порушення термінів встановлення таких станцій комунальне підприємство «Дніпроводоканал» матиме право відключати підприємства від мереж водовідведення», — йдеться у рішенні.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму через потужні зливи нелегальні сміттєзвалища у Ялті змило у море, що спричинило справжню екологічну катастрофу.