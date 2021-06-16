Служба безпеки України викрила жителя Черкаської області у масштабному забрудненні земель. Екології регіону завдані збитки на понад 24 млн грн, повідомляє СБУ.

За даними досудового слідства, у 2020 році житель Городища уклав договір з комерсантами на постачання небезпечних промислових відходів виробництва для власних потреб. Він придбав понад 500 тонн картонно-паперових відходів для виготовлення палетів. Зловмисник зберігав токсичні речовини на земельній ділянці без дозвільної документації.

Звалище знаходилось на території колишнього заводу, а небезпечні відходи зберігалися просто неба.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про «забруднення або псування земель» (ч. 2 ст. 239).

Нагадаємо, у січні у селі Сокільники біля Львова виявили звалище медичних відходів. Біля дороги хтось викинув використані предмети медичного призначення.