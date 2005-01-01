У Дніпрі озброєний ножем пасажир поранив таксиста і викрав його автомобіль

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:322270

До теми

Невідомий у ніч на понеділок, 8 січня, напав у Дніпрі на водія таксі, поранивши його кілька разів ножем, в результаті чого 46-річного таксиста госпіталізували в реанімацію.

«У хворого було близько десяти поранень. Багато поранень в області лопатки, але, на щастя, вони не проникаючі», – розповіли медики. Однак, чоловікові все ж провели одну складну операцію – зшили пошкоджену легеню.

За словами потерпілого, які увечері в понеділок процитував портал ТСН, зловмисник сів до нього біля ринку і попросив їхати на околицю міста. У поліції зазначили, що сварка між таксистом і клієнтом сталася через гроші. У розпал конфлікту пасажир вихопив ніж і почав наносити водієві удари, після чого викинув його з машини і сам на ній поїхав.

Втім, проїхав зловмисник на краденому автомобілі не далеко: він врізався в припарковану на узбіччі машину та втік у невідомому напрямку, відтак у місті тривають його пошуки.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Поліція затримала двох львів’ян, які вкрали у водія Mercedes ₴300 тис. ZAXID.NET
Нардеп Геращенко назвав основний мотив вбивства юристки Ірини Ноздровської ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук