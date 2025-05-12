Чоловік намагався втриматись за дерев'яні палиці у воді

У Дніпрі поліцейські встановлюють підлітків, які на телефон знімали чоловіка, поки той тонув у водоймі кар’єру. Про це повідомила поліція області у Facebook 12 травня.

Як йдеться, 10 травня тіло потопельника без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції.

Згодом у соцмережах поліцейські виявили відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на телефон перед його загибеллю, утім жодної допомоги не надали.

Правоохоронці наразі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Зауважимо, 11 травня місцеві Telegram-канали поширили відео підлітки, яка розповіла, що нетверезий чоловік упав у воду та тоне. Згодом вона також повідомила, що чоловік помер.

«Пам’ятаєте контент про чоловіка, який “трошки тоне”? Ну він, коротше, помер. Ось, його вже накрили. Сумно, звісно, це все. Він помер, ну це п**дець», – сказала дівчина.

Увага, присутня лайлива лексика та чутливий контент!

На іншому опублікованому відео видно, як чоловік стогне у воді, тримаючись за дерев’яні палиці. Однак згодом його опора тоне, і чоловіка відносить водою. Підлітки кажуть чоловіку вилазити з води, бо той потоне.