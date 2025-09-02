Владислав Нагорний зник з лікарні 30 серпня, проте вже 2 вересня його дружина повідомила, що військового розшукали

У Дніпрі з лікарні ім. Іллі Мечникова зник військовослужбовець, який самотужки дістався до українських позицій з перерізаним горлом у російському полоні. Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, передає hromadske.

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення військовослужбовця Нацгвардії Владислава Нагорного від його дружини. Вона повідомила, що 30 серпня чоловік просто пішов з лікарні. До того, як піти з лікарні, Владиславу Нагорному провели операцію на горлі.

Згодом «Суспільне» повідомило, що військовослужбовця розшукали, і наразі він перебуває поруч із дружиною.

Нагадаємо, військовий Владислав Нагорний пережив катування росіян у полоні на Донеччині та був свідком того, як окупанти вбили сімох українських бійців. Нацгвардійцю перерізали горло, проте він вижив та п’ять діб добирався до українських позицій попри рани.

Дружина військовослужбовця розповіла, що після одужання він хоче повернутися на фронт, щоби відомстити за злочини росіян.