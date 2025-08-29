Військовослужбовець Владислав вижив після спроб росіян його стратити

Українські правоохоронці задокументували факт жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими за свідченнями бійця Нацгвардії, якому окупанти перерізали горло, проте він вижив. Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни захопили нацгвардійця у полон біля села Миролюбівка Гродівської громади на Донеччині. Його завели до підвалу захопленого будинку, де вже перебували семеро раніше захоплених бійців. Вони були на колінах зі зв’язаними руками.

«Під час допитів представники армії держави-агресора катували військовослужбовців Сил оборони. Вони відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло. У подальшому, вважаючи своїх жертв загиблими, скинули тіла у яму і закидали сміттям», – повідомили у прокуратурі.

Військовий, якому вдалося вижити, п’ять діб добирався до українських позицій попри рани. Наразі він перебуває у дніпровській лікарні Мечникова. Чоловік не може говорити, тому давав свідчення письмово.

Очільник лікарні Сергій Риженко оприлюднив відео з постраждалих воїном. За його словами, рана бійця Владислава почала гнити, коли він дістався до українських позицій.

Дружина військовослужбовця розповіла, що після одужання він хоче повернутися на фронт, щоби відомстити за злочини росіян.