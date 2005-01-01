У Дрогобичі тарифи на вивезення сміття для населення зросли на 275%

У Дрогобичі, де накопичилося 100 тонн невивезеного сміття, підняли «сміттєві» тарифи у понад три рази

На позачерговому засіданні виконкому Дрогобицької міськради у понеділок, 11 червня, затвердили нові тарифи на вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів для мешканців міста.

Тариф на вивезення та захоронення сміття для дрогобиччан зріс із 9,12 грн на 275%, до 34,26 грн за місяць за одну людину. Вивезення 1 м3 відходів коштуватиме 158,68 грн, захоронення – 160,98 грн, повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.

Кардинальне підняття тарифу пояснили тим, що його не переглядали із 2015 року, хоча з того часу суттєво зросли ціни на пальне та мінімальна зарплата.

«Тариф на вивезення сміття пропонували збільшити до 55 грн. Але ми проаналізували, і подивилися, де можуть бути резерви – в укладенні угод на вивезення сміття, у запровадженні сортування відходів і підтримали збільшення тарифу лише до 34,26 грн», – зазначив у коментарі ZAXID.NET міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

У Дрогобичі встановили нові тарифи на вивезення та захоронення ТПВ

За його словами, зараз у місті накопичилося близько 100 тонн сміття, через відмову локальних полігонів приймати його. У зв’язку з цим планують провести новий конкурс на визначення оператора вивезення сміття. Також до кінця червня у місті планують розпочати сортування сміття зі встановленням на сміттєвих майданчиках спеціальних контейнерів з відповідним візуальним ознакуванням.

Як інформував ZAXID.NET, Дрогобицька міськрада оголосила конкурс щодо подання пропозицій на будівництво сміттєпереробного заводу чи іншого комплексу з утилізації сміття на ділянці, площею 1 га, на вул. Гайдамацькій на околиці міста.