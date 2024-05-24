Автомобіль Renault Scenic, за кермом якого був обвинувачений

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним Ігоря Скородинського у смертельній ДТП, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Аварія трапилася 28 лютого 2024 року. Ігор Скородинський за кермом Renault Scenic виїжджав з двору будинку у Дрогобичі заднім ходом і не помітив 80-річну жінку, яка йшла дорогою по вулиці Самбірській.

Згідно з матеріалами справи, пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких померла 3 березня у Дрогобицькій міській лікарні. Обвинувачений повністю визнав провину й розкаявся. Він розповів, що намагався надати потерпілій першу медичну допомогу, а його батько поїхав з нею у лікарню. Згодом Ігор Скородинський оплачував лікування та дав гроші на похорон.

Обвинувачений просив суд не забирати водійські права, оскільки він з дружиною їздить на роботу у Дрогобич з села Дережичі. Крім цього, він переконував, що змушений часто їздити до родички, яка хворіє. Представник потерпілої у ДТП також просив суд не карати чоловіка.

Суддя Юрій Кучаковський визнав Ігоря Скородинського винним у порушенні правил ПДР, які призвели до смерті людини, (ч. 2 ст. 286 ККУ), але призначив рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити 13 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.