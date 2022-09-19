Біля Старого Села автомобіль Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Clio

Внаслідок автозіткнення на трасі біля Львова постраждали четверо людей, серед яких – 10-річний хлопчик.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася у неділю, 18 вересня, на дорозі Мукачево – Львів неподалік Старого Села. 40-річний мешканець Ходорова, який був за кермом Daewoo Sens, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Clio, за кермом якого був 49-річний ходорівчанин.

Унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів Renault травмувалися. Серед травмованих 45-річна жінка та 10-річний хлопчик зі Львова. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні. Крім цього, травми отримав водій Daewoo, його також госпіталізували в лікарню.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.