Водій ВАЗ загинув на місці, пасажирку шпиталізували

У п’ятницю, 4 жовтня, у селі Струтин Золочівського району на Львівщині внаслідок ДТП загинув 70-річний водій. Ще одна людина отримала травми. Аварія трапилася близько 7 ранку на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

«Відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ 2101, яким керував 70-річний мешканець Тернопільської області, та Mitsubishi L200 під керуванням 22-річного жителя одного з сіл Львівського району», – повідомили у поліції Львівщини.

Внаслідок отриманих травм водій ВАЗ загинув на місці події, а його 72-річна пасажирка отримала травми, її госпіталізували.

Водій Mitsubishi не постраждав (фото поліції)

Слідчі встановлюють обставини ДТП у кримінальному провадженні за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, за статистикою поліції, Львівщина перебуває на другому місці серед областей України за кількістю ДТП, в яких загинули чи травмувалися люди.