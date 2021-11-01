У ДТП на Берегівщині постраждали четверо юнаків, за кермом перебував 17-річний водій

У Берегівському районі у ДТП із Volkswagen Caddy постраждали четверо юнаків. За кермом автомобіля був 17-річний хлопець, він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з бетонним містком. Усі пасажири та водій наразі перебувають у лікарні.

Як у понеділок, 1 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інформація про аварію у селі Великі Ком’яти Берегівського району надійшла правоохоронцям від медиків: до місцевої лікарні доставили чотирьох потерпілих .

Поліція встановила, що Volkswagen Caddy з’їхав у кювет, де зіткнувся з бетонним містком приватного двору. За кермом перебував 17-річний мешканець села Боржавське, крім нього в машині було двоє 18-річних хлопців та одноліток водія. Усі пасажири – мешканці села Великі Ком’яти.

У прес-службі поліції уточнюють, що 17-річний хлопець керував машиною своїх батьків. Наразі встановлюються обставини, за яких неповнолітній отримав доступ до керування автомобілем.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило травми потерпілим). З'ясовуються обставини аварії.