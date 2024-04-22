На Рівненщині п'яний водій скоїв ДТП між селами Красносілля та Володимирець

У ніч на понеділок, 22 квітня, у Вараському районі сталася смертельна ДТП. П’яний водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням і з’їхав у кювет – від отриманих травм загинула його 19-річна пасажирка. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася близько 3:00 між селами Красносілля та Володимирець Вараського району. 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху й злетів у кювет. Від отриманих травм на місці події загинула 19-річна пасажирка. Чоловік наразі перебуває у лікарні.

У поліції зазначили, що за декілька годин до ДТП патрульні склали на 28-річного водія адмінпротокол за керування у нетверезому стані. Тоді алкотестер показав 3,29 проміле. Чоловік викликав друга, щоб той його відвіз додому, але в останнього не було водійського посвідчення. Тож порушник зачинив легковик і пішов у невідомому напрямку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.