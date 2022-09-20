Водія та двох пасажирок Audi доставили в лікарню

Ввечері 19 вересня у Дрогобицькому районі внаслідок зіткнення двох легковиків постраждали четверо людей. Двох водіїв і двох пасажирок шпиталізували, серед них восьмирічна дитина.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилася 19 вересня близько 18:30 у селі Ясениця-Сільна Дрогобицького району.

«Водій автомобіля Citroen Berlingo, 36-річний житель Борислава, здійснив зіткнення з автомобілем Audi 100, яким керував 30-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водії обох транспортних засобів та дві пасажирки Audi – восьмирічна дівчинка та 30-річна жінка, обидві – місцеві мешканки», – зазначено у повідомленні поліції.

Водія Citroen Berlingo також доставили в лікарню

Слідчі з’ясовують обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).